Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (11.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein langfristig vermutlich eher mieser Deal nehme Formen an: Die Vertreter von Borussia Dortmund sowie 35 weiteren Erst- und Zweitligisten hätten den Weg für den geplanten Milliarden-Deal der Deutschen Fußball Liga mit einem Investor frei gemacht. Dies hätten der "Kicker" und die "Sportschau" berichtet.Ein entsprechender Antrag habe offenbar am Montag auf der DFL-Mitgliederversammlung in einem Frankfurter Flughafen-Hotel mit 24 Ja-Stimmen gerade so die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit erhalten. Die Wahl sei in geheimer Abstimmung abgehalten worden.Die Geschäftsführung der Dachorganisation des deutschen Profi-Fußballs könne nunmehr konkrete Verhandlungen mit einem strategischen Vermarktungspartner aufnehmen. Sechs Unternehmen sollten ihr Interesse an einer Partnerschaft mit der DFL bekundet haben. Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen solle ein Finanzinvestor eine Milliarde Euro zahlen. Der Vertrag solle eine Maximallaufzeit von 20 Jahren haben und bis zum Beginn der Saison 2024/25 unterzeichnet sein.Die DFL wolle das Geld vornehmlich für den Ausbau ihrer Infrastruktur nutzen. Dazu würden eine weitere Digitalisierung und Internationalisierung sowie der Aufbau einer eigenen Streaming-Plattform zählen. Im Mai dieses Jahres sei das Vorhaben noch gescheitert. Damals sei die dafür nötige Zwei-Drittel-Mehrheit knapp verfehlt worden.Die DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel hätten dagegen vor der Abstimmung erneut darauf verwiesen, dass dem künftigen Partner nur limitierte Mitspracherechte im wirtschaftlichen Bereich eingeräumt werden sollten. "Akzeptiert ein möglicher Partner die roten Linien nicht, ist er nicht der Richtige für uns", habe Lenz bekräftigt.Der Deal mit potenziellen Investoren dürfte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit über die kommenden Jahre hinweg klare finanzielle Nachteile für alle DFL-Clubs bringen - wohingegen die oft gepriesenen potenziellen finanziellen Vorteil noch sehr vage seien. Doch da zunächst einmal viel Geld winke, sei es in diesem kurzlebigen Geschäft absehbar gewesen, dass ein derart schlechter Deal von der Mehrheit der Manager (die mehrheitlich in der Regel ohnehin nur einige Saisons im Amt bleiben und sich dementsprechend weniger um die fehlenden Mittel über die kommenden 15 bis 20 Jahre sorgen dürften) abgesegnet werde.Bei der charttechnisch nun wieder etwas angeschlagenen BVB-Aktie dränge sich indes aktuell kein Kauf auf. Wer investiert ist, sollte die Position mit einem Stopp bei 3,10 Euro nach unten absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 11.12.2023)