(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: vi





Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,47 EUR -0,56% (16.05.2023, 10:39)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,465 EUR -0,45% (16.05.2023, 10:21)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (16.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, CEFA und Senior Equity Analyst von FMR Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unverändert zum Kauf.Am Freitag, den 12.05., habe der BVB seine 9M-Zahlen für das Geschäftsjahr 22/23 (ende am 30.6.23) veröffentlicht. Sportlich gesehen sei die Meisterschaft offen wie seit Jahren nicht mehr und werde in einem Zweikampf zwischen dem FC Bayern und dem BVB entschieden. Alle anderen Mannschaften würden keine Rolle mehr im Rennen um den Titel spielen.Nach 9M habe der BVB einen Konzern-Umsatz in Höhe von 322,4 Mio. Euro erzielt, nach 277 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. In Q3 alleine habe der Umsatz bei 100,8 Mio. Euro (Q3 21/22: 64,2 Mio. Euro) gelegen. Das EBITDA nach 9M habe bei 109,7 Mio. Euro nach 94,2 Mio. Euro im Vorjahr gelegen. Der Anstieg im Umsatz und beim EBITDA liege soweit im Bereich der Erwartungen. Das Konzernergebnis habe sich von 11 auf knapp 25 Mio. Euro verbessert, was auch im Bereich der Schätzungen der Aktienanalysten von FMR Research gelegen habe. Gegeben den Umständen, dass die Meisterschaft so spannend wie seit Jahren nicht mehr sei und der noch höheren Ungewissheit bezüglich der Transfererlöse für das Jahresendgeschäft, ergebe eine gewisse Ungewissheit im Hinblick auf die Schätzungen der Aktienanalysten von FMR Research für das Q4. Aktuell würden sich die Aktienanalysten von FMR Research aber noch wohl mit ihren Schätzungen fühlen.Zwei Spieltage vor Saisonende stehe der BVB mit 1 Punkt Rückstand auf den FCB auf dem zweiten Platz und habe nach wie vor die Chance Meister zu werden. Im DFB Pokal habe man im Viertelfinale gegen den RB Leipzig verloren und auch in der CL sei gegen Chelsea Schluss gewesen, da man das Rückspiel 2:0 verloren habe und demnach ausgeschieden sei. In der Bundesliga habe der BVB einige Punkte liegen lassen und liege aber dennoch noch gut im Titelrennen. Ein Punkt (Plus Tordifferenz) trenne den BVB vom FCB. Somit sei noch alles offen, auch wenn statistisch gesehen Bayern bei einem Sieg und gleichzeitiger Niederlage vom BVB bereits dieses Wochenende Meister würden.Die Aktienanalysten von FMR Research würden weiterhin Umsätze in Höhe von 433 Mio. Euro sowie ein Konzernergebnis von -5,8 Mio. Euro erwarten. Ab 2023/2024e würden die Aktienanalysten von FMR Research wieder ein Nettoergebnis auf Break-Even Höhe (-0,2 Mio. Euro) erwarten, sollte nach dieser Saison die Pandemie langsam zum Ende kommen.Das Kursziel von 5,00 Euro und die "kaufen"-Empfehlung bleibt unverändert: Wird aber bei Bedarf angepasst, so Marcus Silbe, CEFA und Senior Equity Analyst von FMR Research, zur Borussia Dortmund-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. Das Konzernergebnis könnte noch signifikant abweichen, bei größeren Transfers bis zum 30.06. (Analyse vom 16.05.2023)Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;