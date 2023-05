XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Mit dem Sieg gegen den FC Augsburg und der Niederlage von Bayern München habe Borussia Dortmund am Wochenende die Tabellenspitze in der Bundesliga erklommen. Der Meister-Traum sei damit einen Spieltag vor Saisonende zum Greifen nahe. Die BVB-Aktie reagiere mit einem zweistelligen Kurssprung.Der Titelgewinn sei für den BVB aus finanzieller Sicht lohnenswert, zudem seien Fußball-Aktien auch immer von Emotionen gesteuert - entsprechend deutlich falle das Plus aus. Mittelfristig würden die Bewertung und der sportliche Erfolg noch Luft nach oben lassen. Die BVB-Aktie bleibe auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:5,10 EUR +13,71% (22.05.2023, 13:29)