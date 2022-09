Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,638 EUR -1,62% (16.09.2022, 09:56)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,638 EUR -1,41% (16.09.2022, 09:38)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (16.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund habe sich bereits in den vergangenen Jahren einen Namen als hervorragendes Sprungbrett für Weltklasse-Talente gemacht. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits die Verkäufe von Ousmane Dembele, Jadon Sancho oder Erling Haaland viele Millionen in die Kassen gespült hätten, stehe wohl 2023 ein weiterer Mega-Transfer an.Immer mehr Medien würden vom ernsthaften Interesse zahlreicher europäischer Top-Clubs an Jude Bellingham berichten. Das 19-jährige Ausnahmetalent, das am Mittwoch bei Manchester City erneut stark gespielt und auch erneut getroffen habe, solle unter anderem bei Real Madrid und natürlich bei zahlreichen englischen Vereinen weit oben auf den Einkaufszetteln für das kommende Jahr stehen. Beste Chancen würden aktuell dem FC Liverpool eingeräumt, dessen Trainer Jürgen Klopp Bellingham im Auge habe. Zudem stünden beim Champions-League-Finalisten aufgrund des fortgeschrittenen Alters mehrerer Mittelfeldspieler 2023 vermutlich ohnehin Umstrukturierungen in diesem Bereich an.Die Verhandlungsposition sei für den BVB angesichts einer Vielzahl an zahlungskräftiger Interessenten und eines Vertrags bis 2025 sehr gut. Ein Transfer im dreistelligen Millionenbereich sei daher durchaus denkbar.Mutige setzen weiter auf eine Erholung der lange Zeit gebeutelten Aktie (Stopp: 3,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA. (Analyse vom 16.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link