Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,774 EUR +0,53% (30.12.2022, 10:05)



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,778 EUR -0,16% (30.12.2022, 09:38)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (30.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Mit knapp 130 Millionen Euro sei der Verkauf von Ousmane Dembélé zum FC Barcelona bislang der Rekordtransfer des BVB. Doch im Sommer könnte diese Marke womöglich geknackt werden. Schließlich würden zahlreiche Top-Clubs den 19-jährigen Mittelfeldspieler Jude Bellingham verpflichten wollen. Nun werde über ein Mega-Angebot von Real Madrid spekuliert.Das Portal El Nacional zufolge solle der amtierende Champions-League-Sieger mit dem Gedanken spielen, für den Engländer 100 Millionen Euro Ablöse plus den französischen Nationalspieler Eduardo Camavigna zu bieten. Der 20-jährige Mittelfeld-Allrounder, dessen Marktwert bei etwa 50 Millionen Euro liege, wäre ein perfekter Ersatz für Bellingham. Allerdings erscheine es durchaus etwas fraglich, ob Real dieses Top-Talent tatsächlich ziehen lassen wolle.Immer wahrscheinlicher würden allerdings Ablösesummen im dreistelligen Millionenbereich. Schließlich habe Bellingham bei der Weltmeisterschaft einmal mehr auf höchster Bühne überzeugt, zum anderen sitze das Geld bei den großen Clubs in England sowie natürlich auch bei PSG oder Real Madrid noch lockerer als in den Vorjahren. Der Dembélé-Rekord wackele jedenfalls.Mutige können weiterhin auf eine Erholung der BVB-Aktie setzen, die immer noch knapp 60 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau notiert (Stoppkurs: 2,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link