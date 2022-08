Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,69 EUR -1,18% (23.08.2022, 09:50)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,654 EUR -1,67% (23.08.2022, 09:36)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (23.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) weiterhin zugreifen.Um satte 13 Prozent sei es im gestrigen Handel mit den Anteilscheinen des BVB nach unten gegangen. Grund hierfür seien vor allem der überraschend schwache Auftritt der Dortmunder und die Niederlage gegen den Aufsteiger Werder Bremen gewesen. Nur selten zuvor habe ein sportlicher Misserfolg für ein derartiges Echo an der Börse gesorgt. Sollten Mutige den Rückschlag nun nutzen?Auf den ersten Blick erscheine die Marktreaktion durchaus etwas überzogen zu sein. Zwar sei natürlich die aufkeimende Euphorie nach zuvor drei Pflichtspielerfolgen zum Auftakt in die Saison 2022/23 vorerst verflogen, die Chancen auf eine gute Serie seien aber weiterhin gut.Das Wichtigste für die weitere Kursentwicklung sei und bleibe die regelmäßige Qualifikation für die lukrative Champions League. Und dabei liege der BVB gut immer noch gut im Rennen und dürfte sie mit hoher Wahrscheinlichkeit am Ende der Saison erneut klarmachen. Derart heftige Kursreaktionen wie gestern seien dafür für Mutige durchaus eine gute Gelegenheit zum Einstieg.Der aktuell bullishste Analyst sei Trion Reid von Berenberg, der den fairen Wert auf 6,00 Euro beziffere. Am wenigsten optimistisch gestimmt sei aktuell FMR-Experte Marcus Silbe mit einem Kursziel von 5,00 Euro.Auch "Der Aktionär" sehe für die BVB-Aktie noch Luft nach oben. Mutige können daher weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. Der Stoppkurs sollte bei 3,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 23.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link