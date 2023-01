Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (02.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Sportlich sei es für den BVB vor der WM-Pause sehr schlecht gelaufen. Durch zwei Niederlagen gegen den VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach sei man bis auf Platz 6 abgerutscht und habe nun neun Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze und zwei Punkte auf einen Champions-League-Platz. Mittlerweile gebe es aber Lichtblicke, denn das im Herbst noch enorm volle Lazarett lichte sich immer weiter.Die Chancen stünden gut, dass der BVB - sofern es nicht erneut viele Verletzungen auf einmal gebe - wieder einen Platz unter den ersten vier in der Tabelle ergattern könne. Dies dürfte auch der zuletzt etwas angesprungenen Aktie weiteren Rückenwind verleihen. Diese notiere immer noch mehr als 60% unter dem Vor-Corona-Niveau, weshalb mutige Anleger mit einem langen Atem nach wie vor zugreifen könnten (Stopp: 2,60 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:3,82 EUR +3,19% (02.01.2023, 16:24)