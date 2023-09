Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,215 EUR -0,35% (07.09.2023, 09:33)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,205 EUR +0,12% (07.09.2023, 09:28)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (07.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Auf den letzten Drücker habe Borussia Dortmund noch einen Spieler abgegeben, der in dieser Saison wohl allenfalls eine Nebenrolle gespielt hätte. So habe der Bundesligist den belgischen Nationalspieler Thorgan Hazard an den RSC Anderlecht verkauft. In Belgien habe sich das Transferfenster anders als in Deutschland erst am Mittwochabend geschlossen.Der BVB solle für den 30-Jährigen Edelreservisten noch eine Ablösesumme i.H.v. rund 4 Mio. Euro erhalten. Hazard sei zur Saison 2019/20 von Borussia Mönchengladbach ins Ruhrgebiet gewechselt. Die Dortmunder hätten für ihn damals noch satte 25 Mio. Euro bezahlt.Durch die Vertragsauflösung von Nico Schulz und dem Verkauf von Hazard könnten die Dortmunder einen ordentlichen Batzen an Gehalt einsparen. Für Rechtsverteidiger Thomas Meunier, der 2020 von Paris Saint-Germain gekommen sei und in dieser Zeit nur äußerst selten habe überzeugen können, habe man hingegen noch immer keinen Abnehmer gefunden, obwohl auch für ihn die Einsatzchancen sehr gering seien. Doch anscheinend schrecke sein offenbar fürstliches Gehalt potenzielle Abnehmer ab.Insgesamt dürfte man beim BVB mit der endenden Transferphase aber kaum zufrieden sein. Der Kader habe durch die Abgänge von Jude Bellingham und Raphael Guerreiro enorme Qualität verloren. Einige Baustellen aus der Vorsaison hätten nicht geschlossen werden können. Nichtsdestotrotz erscheine die Tatsache, dass der BVB-Kurs noch immer satte 50% unter dem Vor-Corona-Niveau notiere, schlicht und einfach übertrieben. Mutige Anleger könnten weiter an Bord bleiben (Stopp: 3,70 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: