Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,675 EUR +1,10% (19.12.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,69 EUR +1,79% (19.12.2023, 17:35)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park" (20.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Krise von Borussia Dortmund gehe weiter. Auch im letzten Spiel des Kalenderjahres habe es eine gerade in der zweiten Halbzeit sehr enttäuschende Leistung sowie ein ernüchterndes Ergebnis gegeben: 1:1 im Heimspiel gegen dem als Tabellenvorletzten in den 16. Spieltag gegangenen FSV Mainz 05. Damit drohe die für den Verein sehr wichtige Qualifikation für die Champions League immer mehr in Gefahr zu geraten. Denn sollte der formstarke VfB Stuttgart heute sein Heimspiel gegen den FC Augsburg gewinnen, würde man satte 7 Punkte vor dem BVB auf Platz 3 rangieren. Auf Platz 4, der als letzter Rang noch für die Teilnahme an der in der kommenden Saison noch lukrativeren Königsklasse berechtige, würde dann RB Leipzig liegen - mit 6 Punkten und einem um 16 (!) Tore besseren Torverhältnis.Der jüngste Trend in der Bundesliga sei jedenfalls absolut ernüchternd: Borussia Dortmund habe nun seit sechs Pflichtspielen keinen Sieg mehr erringen können. In der Bundesliga sei in den letzten acht Partien lediglich ein einziger Sieg gelungen. Da man zudem mit dem Aus im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart die vermeintlich größte Titelchance bereits verspielt habe, rumore es im Verein und offenbar auch im Team. So habe es Medienberichten zufolge bereits einen "Spieleraufstand" gegen den Trainer Edin Terzic gegeben. Die Kritik an ihm dürfte angesichts der zuletzt regelrecht erschreckenden Tendenz natürlich nicht leiser werden. In der Vergangenheit habe der BVB meist relativ konsequent reagiert, wenn die Champions-League-Qualifikation in Gefahr geraten sei. Dies sei nun zweifellos der Fall...Durch die weitere Enttäuschung gestern dürfte es die charttechnisch ohnehin angeschlagene BVB-Aktie schwer haben. Ein neues Mehrmonatstief drohe nun in der spielfreien Zeit. "Der Aktionär" halte daher an seiner Einschätzung fest: Ein Kauf dränge sich derzeit nicht auf. Wer bereits investiert sei, beachte weiter den Stopp bei 3,10 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: