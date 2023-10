Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (26.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es sei ein Kraftakt gewwesen: Im gestrigen Auswärtsspiel bei Newcastle United habe Borussia Dortmund den ersten Dreier dieser Champions-League-Saison eingefahren. Mit 1:0 habe man den englischen Traditionsclub besiegt, der seit der Übernahme durch den saudi-arabischen Staatsfonds über enorme finanzielle Mittel verfüge (und diese auch wirklich geschickt einsetze). Dadurch rangiere das Team von Trainer Edin Terzic nach dem Ende der Hinrunde nun mit vier Zählern punktgleich mit Newcastle (am Ende würde bei Punktgleichheit der direkte Vergleich entscheiden, danach erst das Torverhältnis) hinter dem Starensemble von Paris Saint-Germain (6 Punkte) und vor dem AC Mailand (2 Zähler).Der gestrige Sieg habe dem BVB zunächst einmal eine satte Siegprämie von 2,8 Mio. Euro beschert. Viel wichtiger sei allerdings natürlich die nun deutlich bessere Ausgangslage im Kampf um die beiden Plätze für das Achtelfinale - oder zumindest den dritten Platz, der zum Einzug in die Europa League berechtige. Das wäre zwar zweifellos kein schöner Trostpreis, aber in dieser sehr stark besetzten Gruppe zumindest ein kleiner sportlicher Erfolg, der zudem auch die Chance auf weitere Millioneneinnahmen biete.Gut möglich, dass der gestrige Auswärtssieg der Aktie im heutigen Handel etwas Schwung verleihen könnte. Allerdings stecke die BVB-Aktie immer noch in einem Abwärtstrend fest. Das Sentiment bleibe weiterhin rau. Ein Kauf der Anteilscheine dränge sich deshalb aktuell nicht auf, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.