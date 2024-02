Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eines der spannendsten Themen rund um die BVB-Aktie bleibe der mögliche Einstieg eines Investors. Dieser solle den 36 Proficlubs zunächst einen dicken Batzen Geld einbringen, dafür müssten sie aber anschließend über mehrere Jahre einen Teil ihrer TV-Erlöse abtreten. Unter dem Strich bahne sich ein eher schlechtes Geschäft an. Zudem würden die Fans rumoren.Daher habe die Deutsche Fußball Liga (DFL) nun Vertreter der Fanszenen nach den anhaltenden Protesten gegen den Einstieg eines Investors beim Liga-Verband zu Gesprächen eingeladen. "Einhergehend mit dem Recht der Mitsprache müssen wir uns alle der Verantwortung stellen, sich intensiv auch mit kritischen Themen auseinanderzusetzen. Nicht jeder Austausch kann garantieren, dass alle Gesprächspartner im Anschluss einer Meinung sind", habe es in einer Mitteilung der DFL am Donnerstagnachmittag geheißen. Das DFL-Präsidium wolle nun mit Vertreterinnen und Vertretern bundesweiter Fanorganisationen und der Bündnisse der Fanszenen sprechen. Zu einem Termin habe es noch keine Angaben gegeben.In den vergangenen Tagen hätten sich aus einigen Clubs auch die Forderungen nach einer erneuten Abstimmung gemehrt. Dazu habe sich die DFL in ihrer Mitteilung nicht geäußert. Es sei die erste öffentliche Äußerung des Liga-Verbandes zu dem Thema gewesen, nachdem die Proteste am vergangenen Wochenende einen neuen Höhepunkt gefunden hätten."Sowohl die DFL als auch die Clubs respektieren, wenn Fangruppierungen das gewählte Modell ablehnen. Allerdings gehört zu einem sportlichen Umgang untereinander, dass die Argumente des Gegenübers gehört werden", habe es geheißen. Der Liga-Verband habe auch darauf verwiesen, dass es auf Club-Ebene bereits zahlreiche Diskussionen und Gespräche mit Fans in unterschiedlichen Formaten gegeben habe.Zwar würde die Zahlung eines dicken Betrags durch einen Investor dem Aktienkurs des BVB kurzfristig etwas Schwung verleihen. Die mittel- bis langfristig klar negativen Folgen, dass eben Jahr für Jahr ein Teil der TV-Einnahmen abgetreten werden müsse, wären aber eher negativ zu werten. Daher bleibe zu hoffen, dass der bei den Zuschauern größtenteils ohnehin unbeliebte Deal nicht zustande komme.Die BVB-Aktie bleibt indes weiterhin eine Halteposition (Stopp: 3,10 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2024)