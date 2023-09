Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,255 EUR -1,50% (06.09.2023, 12:19)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,25 EUR -1,16% (06.09.2023, 12:18)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (06.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Kräfte im europäischen Clubfußball würden sich verschieben. Hauptgrund hierfür sei Saudi-Arabien. Einmal als Eigentümer des BVB-Gegners in der "Todesgruppe" der Champions League, Newcastle United, einmal als äußerst finanzstarker neuer Akteur im Weltfußball. Für Vereine wie Borussia Dortmund sei das keine gute Entwicklung.Am 19. September starte Borussia Dortmund denkbar kompliziert in eine ohnehin schon enorm schwierige Champions-League-Saison. Man müsse zum französischen Meister PSG. Der Hauptstadt-Club werde bereits seit mehreren Jahren massiv von Katar unterstützt und sollte mit aller Macht an die europäische Spitze gehievt werden.Mit PSG und Newcastle United müsse der BVB also gleich gegen zwei staatlich alimentierte Teams antreten. Der Kampf um die Tickets für die lukrative K.o.-Phase der Champions-League werde für Vereine wie den BVB immer schwieriger. Klar sorge etwa der neue Absatzmarkt für Altstars in Saudi-Arabien durchaus für Chancen, ältere Leistungsträger noch zu einem ordentlichen Preis verkaufen zu können. Auch treibe die saudische Liga sowie Staatsclubs wie PSG, Manchester City oder Newcastle United in den kommenden Jahren die Preise weiter nach oben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: