Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,518 EUR +0,06% (20.10.2022, 14:09)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,52 EUR +0,69% (20.10.2022, 14:13)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (20.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es sei wahrlich kein Glanzlicht gewesen, aber immerhin sei Borussia Dortmund gestern in die nächste Runde des DFB-Pokals eingezogen - und habe sich nebenbei weitere kleinere Prämie gesichert (richtig große könnte der BVB in den kommenden Wochen indes in der Champions League einsammeln). Sportchef Sebastian Kehl habe allerdings nach dem mühsamen Sieg gegen Hannover 96 Zweifel am weiteren Werdegang geäußert. Der 42-Jährige habe nach dem 2:0 (1:0) am Mittwoch und dem Einzug ins Achtelfinale gewarnt, dass es "in der heutigen Form nicht ganz bis zum Ende reichen" werde. Der BVB habe sich beim Zweitligisten tatsächlich alles andere als in Final-Form präsentiert. Zwar sei die Mannschaft laut Kehl immer in der Lage, einen Titel zu gewinnen, "aber wir müssen uns steigern", habe er hinzugefügt. Mit der Leistung gegen 96 könne der Champions-League-Teilnehmer nicht zufrieden sein.Die Chancen für den BVB stünden gut, in dieser Saison in der Champions League deutlich mehr Erträge zu erzielen als im Vorjahr. Gebe es zudem erstmals seit dem Geschäftsjahr 2018/19 eine komplette Serie ohne Geisterspiele, dürfte das Konzernergebnis im laufenden Fiskaljahr deutlich verbessert werden. Mutige Anleger könnten nach wie vor darauf setzen, dass die BVB-Aktie, die immer noch knapp 60% unter dem Vor-Corona-Niveau notiere, zu einer nachhaltigen Erholung ansetze (Stopp: 2,60 Euro)., so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: