Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,738 EUR +2,69% (26.10.2022, 08:41)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,656 EUR +2,41% (25.10.2022)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (26.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es sei geschafft: Nachdem Borussia Dortmund in der vergangenen Saison bereits nach der Gruppenphase die Segel habe streichen müssen und in die Europa League habe absteigen müssen, sei es in diesem Jahr deutlich besser gelaufen. Nachdem sich der BVB gestern im Heimspiel gegen Manchester City ein 0:0 erkämpft habe, sei der Achtelfinal-Einzug nun fix.Denn durch das Unentschieden gegen den laut Buchmachern Topfavoriten auf den Gesamtsieg liege der BVB vor dem letzten Spieltag drei Punkte vor dem Tabellendritten FC Sevilla und könne aufgrund des besseren direkten Vergleichs nicht mehr eingeholt werden. Das Auswärtsspiel in Kopenhagen sei für die Borussen daher kaum noch von Bedeutung.Durch den Einzug in das Achtelfinale würden die Dortmunder eine Prämie von 9,6 Millionen Euro erhalten. Darüber hinaus würde ein zusätzliches Heimspiel in der Königsklasse dem BVB weitere Einnahmen von mehr als drei Millionen Euro bescheren."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest: Die Chancen für den BVB stünden gut, in dieser Saison in der Champions League deutlich mehr Erträge zu erzielen als im Vorjahr. Gebe es zudem erstmals seit dem Geschäftsjahr 2018/19 eine komplette Serie ohne Geisterspiele, dürfte das Konzernergebnis im laufenden Fiskaljahr deutlich verbessert werden.Mutige können nach wie vor darauf setzen, dass die BVB-Aktie, die immer noch knapp 60 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau notiert, zu einer nachhaltigen Erholung ansetzt (Stopp: 2,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link