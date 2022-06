Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (24.06.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund gelinge ein weiterer wichtiger Deal. Der offenbar schon ausgehandelte Transfer von Sébastien Haller zum BVB solle aber erst im Juli offiziell gemacht werden. Hintergrund sei, dass Hallers bisheriger Club Ajax Amsterdam börsennotiert sei und die Einnahmen des Verkaufs erst in das nächste Geschäftsjahr fließen sollten.Borussia Dortmund habe seinen Kader in der aktuellen Transferphase mittlerweile kräftig verstärkt. Die Chancen stünden daher gut, dass der BVB in der kommenden Saison sportlich deutlich besser abschneide als in der abgelaufenen. Gerade in der Champions League wäre dies mit deutlich höheren Einnahmen verbunden. Darüber hinaus könnte es erstmals seit 2018/19 wieder eine Saison ohne Geisterspiele geben. Die Rückkehr in die Gewinnzone werde dadurch immer wahrscheinlicher. Mutige Anleger könnten weiterhin auf eine nachhaltige Erholung der Aktie spekulieren (Stopp: 3 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: