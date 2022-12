Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (27.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nicht für alle BVB-Spieler, die mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz gewesen seien, sei die Weltmeisterschaft in Katar ein Erfolg gewesen. Auch Jude Bellingham dürfte sich mit seiner stark besetzten englischen Mannschaft mehr als das Erreichen des Viertelfinales erhofft haben. Doch sportlich habe er erneut zu überzeugen gewusst, was sich für den BVB auszahlen könnte.Denn der immer noch erst 19-jährige Starspieler habe erneut sehr gute Leistungen abgeliefert, allen voran beim Achtelfinal-Sieg gegen Senegal. Dadurch sei der Mittelfeldspieler natürlich noch stärker in den Fokus von Top-Clubs wie Real Madrid, Manchester City und Liverpool gerückt. Laut dem Branchenportal "transfermarkt.de" sei sein Marktwert im Zuge der WM nun von 100 auf 110 Millionen Euro gestiegen. Kaum ein Experte bezweifle noch, dass Bellingham dem BVB im Sommer bei einem voraussichtlichen Wechsel einen dreistelligen Millionenbetrag (von dem fünf Prozent an seinen Ausbildungsverein Birmingham City gehen dürften) einbringen werde.Im Sommer werde es aller Voraussicht nach einen warmen Geldregen für den BVB geben. Allerdings stünden die Manager des Clubs dann erneut vor der sehr schwierigen Aufgabe, einen Schlüsselspieler ersetzen zu müssen, was in der Vergangenheit einige Male nicht geglückt sei. Zudem sei es für eine positive Kursentwicklung unverzichtbar, dass sich der BVB erneut für die immer lukrativer werdende Champions League qualifiziere - aktuell seien die Dortmunder nur auf dem 6. Platz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: