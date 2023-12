Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Aktie dürfte heute unter Druck geraten, da am Samstag gegen den direkten Rivalen um die Champions-League-Plätze RB Leipzig, eine Niederlage verbucht worden sei und der Rückstand auf Platz 4, der zur Teilnahme an der lukrativen Champions League berechtige, nun vier Punkte betrage. Indes stehe heute der von der DFL-Führung angepeilte Investoren-Deal wieder im Fokus.Bevor über diese für den deutschen Fußball womöglich wegweisende Frage bei der DFL-Mitgliederversammlung an diesem Montag entschieden werde, hätten zahlreiche Fans noch einmal die Bühne Bundesliga für deutliche Meinungsäußerungen genutzt. Anhänger hätten bei den Spielen ihrer Clubs auf Bannern ihre Ablehnung gezeigt. Dass die Deutsche Fußball Liga viele Fans nicht mehr überzeugen werde, scheine klar. Und ob sie eine ausreichende Anzahl der Vereine beim jetzt dritten Anlauf für einen milliardenschweren Investoren-Deal umstimme, sei höchst fraglich.Viele Erst- und Zweitligisten hätten sich mit ihrem Standpunkt lange zurückgehalten. Erst in den vergangenen Tagen hätten immer mehr von ihnen ihre Meinung deutlich gemacht. So hätten sich u.a. Verantwortliche des FC Bayern München, von Borussia Mönchengladbach und diesmal auch vom FC Schalke 04 für eine Partnerschaft ausgesprochen. Union Berlins Präsident Dirk Zingler habe dagegen einem Bericht des "Kicker" vom Samstag zufolge in einem Schreiben an den Liga-Verband und alle anderen 35 Profi-Clubs eine Verschiebung der Abstimmung über eine mögliche strategische Vermarktungspartnerschaft gefordert. Bislang hätten die Köpenicker trotz der kritischen Haltung vieler ihrer Anhänger als Befürworter eines Investorenmodells für den Profifußball gegolten.Von den Fans in den Kurven sei die Ablehnung für die von der DFL angestrebte Partnerschaft seit Wochen deutlich vernehmbar. Sie stünden auch deshalb im Fokus, weil die neue DFL-Geschäftsführung in der Öffentlichkeit lange nicht über das Thema habe sprechen wollen.Nachdem bereits ein erster Versuch unter dem damaligen DFL-Boss Christian Seifert und ein zweiter im Frühjahr gescheitert sei, stehe nun eine Art Light-Version des Mai-Modells zur Abstimmung. Knapp zusammengefasst: Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen solle ein Finanzinvestor 1 Mrd. Euro zahlen. Der Prozentsatz sei nach dpa-Informationen Verhandlungssache: Je kleiner ein entsprechendes Angebot, desto weniger müsste die Liga abgeben. Sechs Unternehmen sollten Interesse bekundet haben.Der Deal mit den Investoren dürfte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit über die kommenden 20 Jahre hinweg klare finanzielle Nachteile für alle DFL-Clubs bringen (wohingegen die oft gepriesenen potenziellen finanziellen Vorteil noch vage seien). Doch da zunächst einmal viel Geld winke, dürfte klar sein, worauf es in diesem kurzlebigen Geschäft hinauslaufen werde. Bei der charttechnisch nun wieder etwas angeschlagenen BVB-Aktie dränge sich indes aktuell kein Kauf auf. Wer investiert sei, sollte die Position mit einem Stopp bei 3,10 Euro nach unten absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)