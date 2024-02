Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Gestern habe die Deutsche Fußball Liga (DFL) den vor allem bei den Fans höchst umstrittenen geplanten Investoren-Deal abgeblasen. Den 36 Erst- und Zweitligisten entgehe dadurch zwar ein riesiger Geldbatzen, mittel- bis langfristig wären die finanziellen Folgen für Borussia Dortmund & Co aber wohl eher negativ gewesen.Denn unabhängig davon, dass der Deal in den Fanszenen höchst umstritten gewesen sei, wäre der Verzicht auf knapp acht Prozent der jährlichen TV-Einnahmen über 20 Jahre hinweg ein sehr riskantes Spiel gewesen. Denn ob die von der DFL geplanten Investitionen in die Digitalisierung und Internationalisierung sich wirklich ausgezahlt hätten, sei mehr als fraglich.So seien unter anderem deutlich mehr Reisen der Erst- und Zweitligisten in andere Kontinente geplant gewesen. Bisher sei diese hauptsächlich von den beiden Zugpferden Bayern München und Borussia Dortmund durchgeführt worden. Durch finanzielle Anreize (finanziert aus dem Investoren-Deal) sollten zunehmend mehr Clubs zu derartigen Marketing-Reisen animiert werden. Doch ob Freundschaftsspiele von Vereinen, die nicht einmal in ihren Heimatstädten die Stadien annähernd voll bekämen, in Asien oder in den USA die Massen angezogen hätten und die Bundesliga insgesamt im Kampf gegen die finanziell einfach übermächtige englische Premier League nachhaltig gestärkt hätten, sei ohnehin zu bezweifeln gewesen.Um es kurz zu machen: Natürlich seien langfristig angelegte Investitionen in die Digitalisierung und Internationalisierung prinzipiell sinnvoll. Doch das Fußball-Geschäft sei sehr speziell und funktioniere einfach anders als viele andere Branchen. Zudem sei kaum ein Sektor so derart auf kurzfristigen Erfolg ausgerichtet wie das Fußball-Business. Daher sei das Risiko durchaus gegeben, dass zahlreiche Clubs die vorhandenen Mittel nach nur wenigen Transferperioden wieder aufgebraucht hätten.Dass der Deal nicht zustande komme, sei finanziell betrachtet für den BVB keinesfalls negativ zu werten. Die Aktie habe dementsprechend kaum darauf reagiert, dass es nun keinen kurzfristigen Geldregen geben werde.Ein Kauf drängt sich indes angesichts der eher mauen Kursentwicklung zuletzt vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die Anteile bereits im Depot hat, beachtet weiterhin den Stopp bei 3,10 Euro. (Analyse vom 22.02.2024)