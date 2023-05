Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (19.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.So spannend sei es schon lange nicht mehr in der Bundesliga gewesen. Kurz vor dem 33. Spieltag könnten immer noch zwei Mannschaften Meister werden. Allerdings mache beim BVB die unerfreuliche Bilanz in der Fremde wenig Mut für das Titel-Fernduell mit den nur einen Punkt besseren Bayern. Und: Es drohe jetzt auch noch ein wichtiger Leistungsträger auszufallen.Klar, ganz Fußball-Deutschland hoffe, dass Dortmund am Sonntag in Augsburg gewinne und es dann am 34. Spieltag zum spannendsten Showdown seit Jahren komme. Das Problem: Die jüngste eklatante Auswärtsschwäche der Schwarz-Gelben. Ohne die enttäuschenden Auftritte beim FC Schalke (2:2), FC Bayern (2:4), VfB Stuttgart (3:3) und VfL Bochum (1:1) würde der BVB nämlich aus der Pole-Position in den Schlussspurt gehen. Rechne man die Niederlagen in der Champions League beim FC Chelsea (0:2) und im Pokal bei RB Leipzig (0:2) hinzu, sei der Bundesliga-Zweite gar seit sechs Auswärtspartien sieglos.Und die Augsburger würden als Favoritenschreck gelten - die Siege gegen die Bayern und Union Berlin würden als beredte Beispiele dienen. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass es eine unangenehme Aufgabe wird und sind gewarnt", so Cheftrainer Edin Terzic. Dass der FC bei vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang noch immer nicht endgültig gerettet sei, erschwere die Aufgabe nach Einschätzung des BVB-Trainers zusätzlich: "Augsburg ist eine Mannschaft, die immer bis zum Schluss um jeden Punkt kämpft."Und ausgerechnet für dieses eminent wichtige - womöglich gar vorentscheidende Spiel - drohe der Superstar Jude Bellingham auszufallen. "Das ist ein dickes Fragezeichen für den Einsatz am Wochenende. Er hat noch Schmerzen", so Terzic. Weil Bellingham eine Knieblessur aus dem vergangenen Spiel gegen Mönchengladbach (5:2) weiterhin Probleme bereite, habe der 19 Jahre alte englische Nationalspieler in dieser Woche noch keine Trainingseinheit absolviert.Unabhängig davon, ob der BVB Meister werde: "Der Aktionär" bleibe für die Papiere von Borussia Dortmund ausgesprochen optimistisch gestimmt. Die gute Bilanz, die niedrige Bewertung und die stets vollen Stadien würden dafür sprechen, dass der massive Abschlag zum Kursniveau der Vor-Corona-Zeit ungerechtfertigt sei.Die Borussia Dortmund-Aktie hat trotz der jüngsten Kurszuwächse immer noch gehöriges Nachholpotenzial, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne einstweilen bei 3,10 Euro belassen werden. (Analyse vom 19.05.2023)Mit Material von dpa-AFX