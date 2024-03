Tradegate-Aktienkurs BVB-Aktie:

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (06.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Fans und/oder Aktionäre von Borussia Dortmund dürften heute Abend in einem deutsch-spanischen Duell in der Champions League wohl ganz klar einer Mannschaft die Daumen drücken: Real Madrid. Denn ziehe der Rekord-Champions-League-Sieger ins Viertelfinale ein, sei der BVB für die lukrative Club-WM 2025 qualifiziert."Wir finden das Format spannend. Es wäre reizvoll, bei der Club-WM dabei zu sein, und dann in dem Land, in dem ein Jahr später die Fußball-Weltmeisterschaft gespielt wird", habe BVB-Marketingchef Carsten Cramer erklärt. Die Prämien-Verteilung sei bisher nicht offiziell. Es sei allerdings die Rede von einer Antrittsprämie von knapp 50 Mio. USD sowie einer Siegprämie von bis zu 10 Mio. USD.Die Hoffnung auf eine Zusatzeinnahme von etwa 50 Mio. USD könnte der zuletzt anhaltend schwachen BVB-Aktie womöglich wieder etwas Schwung verleihen. Das Papier bleibe jedoch weiter nur etwas für mutige Anleger. Charttechnisch betrachtet dränge sich ein Kauf nicht auf. Wer bereits investiert sei, beachte den Stoppkurs bei 3,10 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BVB-Aktie: