Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (28.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute Abend werde es wieder spannend: Borussia Dortmund gehe mit großen Hoffnungen in den Endspurt der Champions-League-Hammergruppe F. Mit einem Erfolg beim zwei Zähler schlechteren Tabellendritten aus Italien wäre für den BVB, der aktuell 7 Punkte auf dem Konto habe, das Überwintern in der Königsklasse bereits perfekt.Denn die zwei jüngsten Siege über den neureichen englischen Vertreter Newcastle United hätten zum Sprung auf den ersten Platz und zu einer guten Ausgangslage für eine Achtelfinal-Qualifikation verholfen. "Dass wir schon am zweitletzten Spieltag die Chance auf das Weiterkommen haben, hätte ich bei der Auslosung in Monaco nicht zu träumen gewagt", habe Vereinsboss, Hans-Joachim Watzke, nicht ohne Stolz kommentiert."Wir wissen, was wir in diesen beiden Spielen jetzt erreichen können", habe Sportdirektor, Sebastian Kehl, am Montag am Dortmunder Flughafen gesagt. "Wir haben uns das hart erarbeitet, gerade auch mit den beiden Siegen gegen Newcastle. Das wollen wir uns jetzt nicht mehr nehmen lassen."Bei aller Freude über den Sprung auf Platz eins sei Geschäftsführer Watzke aber weiterhin ein wenig mulmig zumute. Schließlich liege zwischen den benachbarten Tabellenplätzen jeweils immer nur ein Punkt. "Ich weiß, dass diese Gruppe fragil ist. Da kann noch alles passieren", habe der BVB-Geschäftsführer gewarnt.Im Falle eines Siegs würde sich der BVB indes neben der üblichen Prämie in Höhe von 2,8 Millionen Euro pro Gruppensieg auch noch die Prämie von 9,6 Millionen Euro für das Achtelfinale sichern. Darüber hinaus hätte sich dadurch ein weiteres Heimspiel mit Zuschauer-, Catering- und Merchandising-Einnahmen sowie natürlich die theoretische Chance auf zusätzliche Prämien im weiteren Turnierverlauf.Die Qualifikation für das Achtelfinale der lukrativen Champions League würde der aktuell schwachen BVB-Aktie sicherlich endlich neue Impulse bescheren. Darauf spekulieren sollten allerdings nur Mutige (Stoppkurs: 3,10 Euro). Alle anderen verharren vorerst weiter an der Seitenlinie, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 28.11.2023)