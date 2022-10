Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,398 EUR -4,17% (17.10.2022, 08:55)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,554 EUR -0,95% (14.10.2022, 17:36)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (17.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die neue Börsenwoche beginne für die Aktionäre von Borussia Dortmund mit einem herben Kursrücksetzer. Denn das Papier des einzigen börsennotierten Fußball-Bundesligisten schmiere im vorbörslichen Handel kräftig ab und verliere aktuell satte 6%. Grund hierfür sei die blutleere Vorstellung und die Niederlage bei Union Berlin. Dadurch sei der BVB in der Tabelle bis auf den achten Platz abgerutscht. Klar, der Rückstand auf den für den vierten Platz, der noch zur Teilnahme an der äußerst lukrativen Champions League berechtige, betrage nur einen Punkt. Doch die erneut spielerisch sehr schwache Vorstellung und die anhaltend starken Leistungsschwankungen würden den Verantwortlichen, den Fans und natürlich auch den Anlegern weiterhin Sorgen bereiten.Eine Chance, um zumindest wieder etwas Widergutmachung und eventuell auch "Kurspflege" zu betreiben, biete sich den Borussen am Mittwoch. Dann trete man in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten Hannover 96 an. Am Samstag empfange der BVB in der Bundesliga den VfB Stuttgart. Zwei Spiele, bei denen Siege Pflicht seien.Trotz der dürftigen Vorstellung gestern bleibe es dabei: Die Chancen für den BVB stünden gut, in dieser Saison in der Champions League deutlich mehr Erträge zu erzielen als im Vorjahr. Gebe es zudem erstmals seit dem Geschäftsjahr 2018/19 eine komplette Serie ohne Geisterspiele, dürfte das Konzernergebnis im laufenden Fiskaljahr deutlich verbessert werden. Mutige Anleger könnten nach wie vor darauf setzen, dass die BVB-Aktie, die immer noch knapp 60% unter dem Vor-Corona-Niveau notiere, zu einer nachhaltigen Erholung ansetze (Stopp: 2,60 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2022)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: