Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,17 EUR +0,48% (08.09.2023, 14:53)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,165 EUR +0,24% (08.09.2023, 14:35)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (08.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es seien zweifellos herausfordernde Zeiten für Borussia Dortmund. Aktuell habe der Bundesligist mit einer kleinen sportlichen Krise zu kämpfen. Und in wenigen Wochen werde man sich in der Champions League mit zwei von Öl-Staaten alimentierten Clubs messen müssen, von denen es auch womöglich bald noch mehr geben werde.Um in der europäischen Königsklasse wieder ähnlich hohe Prämien wie in der Vorsaison verdienen zu können, als man souverän das Achtelfinale habe erreichen können, bedürfe es sechs wirklich sehr starker Leistungen gegen PSG, AC Mailand und Newcastle United. Davon dürfte nun hauptsächlich abhängen, ob die Saison 2023/24 in finanzieller Hinsicht ein Erfolg werde, denn die möglichen Zusatzeinnahmen im DFB-Pokal seien im Vergleich zu den üppigen Prämien in der Champions League eher gering.Mutige Anleger könnten darauf setzen, dass die zuletzt ins Stocken geratene Erholung wieder Fahrt aufnehme und die BVB-Aktie sich mittelfristig wieder dem Vor-Corona-Niveau annähere. Der Stopp sollte bei 3,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: