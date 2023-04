Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



(28.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Spannung beim BVB: Heute Abend könne der Tabellenführer beim VfL Bochum die Spitze verteidigen. Zudem gebe es wieder heiße Gerüchte um Jude Bellingham. Real Madrid intensiviere einem Bericht der spanischen Sportzeitung "Marca" zufolge seine Bemühungen um eine Verpflichtung. Demnach wolle der Champions-League-Rekordsieger nun einen Wechsel forcieren.So solle eine Reisegruppe der Spanier in den nächsten Tagen den englischen Nationalspieler von Borussia Dortmund in Deutschland aufsuchen, um ihn von einem Wechsel nach Madrid zu überzeugen. Der 19-Jährige sei der wichtigste Transfer für die kommende Saison. Man wolle nach Dortmund kommen, um den finanzkräftigeren Clubs aus England wie Manchester City und FC Liverpool zuvorzukommen.Die kolportierten 150 Mio. Euro Ablösesumme für Bellingham, der beim BVB noch bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag stehe, seien für Real jedoch unerreichbar. Dennoch sei der Club bereit, mehr als 100 Mio. Euro für den begehrten Mittelfeldspieler auszugeben.Bellingham sei 2020 für 25 Mio. Euro von Birmingham City ins Revier gewechselt. Der Mittelfeldspieler zähle trotz einer schwächeren Phase zuletzt beim BVB zu den absoluten Leistungsträgern.Reus habe schon in den vergangenen Wochen wiederholt betont, seine Karriere bei seinem Heimatclub ausklingen lassen zu wollen und damit Spekulationen über einen Vereinswechsel widersprochen. Berichte zu Jahresbeginn über ein angebliches Interesse von Al-Nassr (Saudi-Arabien), wo Cristiano Ronaldo unter Vertrag stehe, hätten sich im Nachhinein als haltlos erwiesen.Reus sei gebürtiger Dortmunder und habe von 1995 bis 2005 bereits in der Jugend für den BVB gespielt. Nach Stationen bei Rot Weiss Ahlen und Borussia Mönchengladbach sei er 2012 zurückgekehrt und habe seitdem ununterbrochen für die Borussia gespielt. 2017 und 2021 habe er den DFB-Pokal gewonnen. Durch die Einigung mit Reus hätte der BVB einen zweiten Nationalspieler mit auslaufendem Vertrag für die kommende Saison gebunden. Unlängst zuvor sei die Zusammenarbeit mit Julian Brandt (26) bis 2026 besiegelt worden.Ein Wechsel von Jude Bellingham für mehr als 100 Mio. Euro könnte der Borussia Dortmund-Aktie zusätzlichen Rückenwind verleihen. Ohnehin stünden die Chancen gut, dass die Anteile in den nächsten Monaten zumindest einen weiteren Teil des immer noch enorm hohen Abschlags im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau aufholen würden.Mutige können nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne vorerst noch bei 3,10 Euro belassen werden. (Analyse vom 28.04.2023)