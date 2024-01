Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,63 EUR -0,14% (08.01.2024, 22:02)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,655 EUR +0,83% (08.01.2024, 17:35)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (08.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Er habe es schon einmal angekündigt, sei dann allerdings doch im Amt geblieben. Nun habe Hans-Joachim Watzke erklärt, dass er im Herbst 2025 aus der Geschäftsführung von Borussia Dortmund ausscheiden werde. Dies habe der börsennotierte Fußball-Club heute mitgeteilt. Der Vertrag des 64-Jährigen laufe dann aus, damit ende eine 20-jährige Amtszeit beim Revierclub.Im Trainingslager des BVB in Marbella habe Watzke bestätigt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde. Sein Vertrag als Vorsitzender der Geschäftsführung des BVB sei im Mai 2021 noch bis 2025 verlängert worden. Damals habe Watzke seinen vorgesehenen Ausstieg wegen der Corona-Krise und ihrer Auswirkungen noch einmal verschoben.Watzke habe die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren extrem geprägt und mit dem BVB u.a. die erfolgreiche Ära unter Trainer Jürgen Klopp mit zwei Meistertiteln 2011 und 2012, dem Pokalsieg 2012 und dem Champions-League-Finale 2013 erlebt. Watzke sei 2005 beim BVB zum Geschäftsführer berufen worden. Ob er nun ein anderes Amt beim BVB übernehme und wer sein Nachfolger werde, sei offen.Es sei keine große Überraschung, das Watzke nicht noch über das Jahr 2025 hinaus an der Spitze des BVB stehen werde. Dementsprechend habe die Aktie kaum reagiert. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 3,10 Euro. Alle anderen sollten vorerst noch an der Seitenlinie verharren und vor einem Einstieg klare charttechnische Signale abwarten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link