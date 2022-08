Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,802 EUR -11,29% (22.08.2022, 12:04)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,808 EUR -11,36% (22.08.2022, 11:47)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Mit der Borussia Dortmund-Aktie gehe es im heutigen Handel kräftig bergab. Nachdem sich die Papiere des Fußball-Clubs in den vergangenen Wochen deutlich verteuert hätten, gehe es aktuell satte zehn Prozent nach unten. Auf das Gemüt der Anleger schlage natürlich die ebenso unnötige wie bittere Niederlage gegen Aufsteiger Werder Bremen.Denn der BVB habe bis zur 89. Minute mit 2:0 geführt und am Ende dennoch mit 2:3 verloren - ein Novum in der Bundesliga-Geschichte. Besorgniserregend sei zudem die spielerische Leistung über die komplette Spieldauer gewesen. Gemessen am Chancenverhältnis sei der überraschende Auswärtssieg des Aufsteigers sogar verdient gewesen. Und am Donnerstag könnte es eine weitere schlechte Nachricht für Fans und Anteilseigner des BVB geben.Denn am Donnerstag finde die Auslosung der Champions-League-Gruppen statt. Wegen der schwachen Auftritte in der Vorsaison sei der BVB aus Lostopf 2 in Lostopf 3 abgerutscht. Daher würden mindestens zwei sehr starke Gegner drohen. So wäre beispielsweise theoretisch eine Gruppe mit den beiden Finalisten des Vorjahres Real Madrid (Topf 1) und dem FC Liverpool (Topf 2) möglich. Weitere mögliche Gegner für den BVB aus Topf 1 seien: PSG, Manchester City, AC Mailand, Ajax Amsterdam und der FC Porto (auf die deutschen Vertreter in Topf 1, den FC Bayern und Eintracht Frankfurt, könne der BVB nicht treffen, auch nicht auf RB Leipzig aus Topf 2).Natürlich sei die Niederlage vom Wochenende äußerst ärgerlich. Zudem drohe eine Hammergruppe in der Champions League. Dennoch stünden die Chancen gut, dass der BVB in der laufenden Saison sportlich und vor allem wirtschaftlich wieder deutlich besser abschneiden werde als in den von zahlreichen Geisterspielen geprägten Vorjahren.Mutige können daher weiterhin darauf setzen, dass sich die Erholung der Aktie fortsetzt und bleiben mit einem Stopp bei 3,00 Euro an Bord, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link