Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,14 EUR -0,81% (23.01.2023, 10:10)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,15 EUR -0,29% (23.01.2023, 10:19)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (23.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es sei ein wildes Spiel gewesen, bei dem erneut viele Schwächen der Dortmunder aufgedeckt worden seien. Dennoch habe der BVB zum Auftakt in das neue Jahr gegen den FC Augsburg die Oberhand behalten und mit 4:3 gewonnen. Die Borussia Dortmund-Aktie könne daher zum Handelsstart leicht zulegen, zumal es am Wochenende noch eine andere gute Nachricht zu vermelden gegeben habe.So sei der Verhandlungsmarathon zwischen Youssoufa Moukoko und Borussia Dortmund beendet. Nach diversen ergebnislosen Gesprächsrunden, die sich über Monaten hingezogen hätten, hätten sich der Fußball-Bundesligist und der Nationalspieler auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Wie der Revierclub am Samstagnachmittag mitgeteilt habe, sei der in diesem Sommer auslaufende Vertrag mit dem 18 Jahre alten Torjäger bis 2026 verlängert worden. "Youssoufa ist ein außergewöhnlicher Spieler, den wir selbst ausgebildet haben, und in dem wir noch riesiges Entwicklungspotenzial sehen", habe BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gesagt.Moukoko habe nach seinem Wechsel 2016 von St. Pauli ins Dortmunder Nachwuchsleistungszentrum diverse Torjäger-Rekorde aufgestellt und am 21. November 2020 einen Tag nach seinem 16. Geburtstag beim 5:2-Auswärtssieg seines Teams gegen Hertha BSC in der Bundesliga debütiert. Neben den englischen Clubs FC Chelsea und Newcastle United solle auch der FC Barcelona interessiert gewesen sein. Nun bleibe er beim BVB.Mutige können bei der Borussia Dortmund-Aktie nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bei der Juventus Turin-Aktie rate DER AKTIONÄR dagegen von einem Engagement weiterhin ab. (Analyse vom 23.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link