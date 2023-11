Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,61 EUR -0,55% (24.11.2023, 15:15)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,61 EUR -0,69% (24.11.2023, 14:58)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (24.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Aktie von Borussia Dortmund habe sich in den vergangenen Wochen relativ schwach entwickelt. Aus charttechnischer Sicht werde ein Bruch der bisherigen Unterstützung im Bereich von 3,50 bis 3,60 Euro wahrscheinlicher. Zudem berge auch das nun anstehenden sehr schwierige Programm mit vielen Krachern ein gewisses Risiko für den Kurs. Denn im worst case könnte der BVB innerhalb von wenigen Wochen fast alle Titelchancen in drei Wettbewerben verspielen. Nach dem Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach gehe es am Dienstag zum AC Mailand. Am Wochenende darauf spiele man beim derzeit groß aufspielenden Tabellenführer Bayer Leverkusen, danach müsse man erneut nach Stuttgart, diesmal im Rahmen des DFB-Pokals. Anschließend gehe es in der Bundesliga gegen RB Leipzig bevor dann Paris Saint-Germain komme. Im letzten Champions-League-Gruppenspiel gehe es dann um ein mögliches Überwintern in der Königsklasse oder zumindest in der Europa League.Natürlich bestehe auch durchaus die Möglichkeit, dass der BVB dieses äußerst herausfordernde Programm erfolgreich gestalte. Das Risiko eines weiteren Kursrückgangs scheine jedoch aktuell beim Blick auf den etwas angeschlagenen Chart derzeit etwas zu überwiegen. Es bleibe daher dabei: Anleger sollten vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: