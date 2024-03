Tradegate-Aktienkurs BVB-Aktie:

3,625 EUR +0,28% (14.03.2024, 12:50)



XETRA-Aktienkurs BVB-Aktie:

3,56 EUR +0,14% (14.03.2024, 12:36)



ISIN BVB-Aktie:

DE0005493092



WKN BVB-Aktie:

549309



Ticker-Symbol BVB-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol BVB-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (14.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund sei gestern durch einen 2:0-Heimsieg gegen PSV Eindhoven ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Dies bedeute einen weiteren Geldsegen für den Verein. Daher habe der BVB nun gemeldet, dass die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 (30.06.) angehoben werde.Demnach rechne man nun mit einem Nettogewinn zwischen 25 und 35 Mio. Euro. Zuvor habe die Prognose noch bei einer Spanne von 15 bis 25 Mio. Euro gelegen. Auf der Homepage habe der Club erklärt: "Durch die starke Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der sportlichen Saison sowie den Unwägbarkeiten der weltpolitischen Lage, insbesondere mit Bezug auf den schwelenden Ukrainekrieg, besteht nach wie vor ein gewisses Prognoserisiko. Somit sind Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens von einer gewissen Ungewissheit geprägt, wenngleich die wirtschaftlichen Aussichten von Optimismus getragen werden. Die vorstehend neue Prognose steht zudem unter dem Vorbehalt werterhellender Tatsachen bis zum Abschluss der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie der im Zuge der Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/2024 etwaig nach dem Bilanzstichtag gewonnenen Erkenntnisse."Durch den Viertelfinal-Einzug und die Prognoseanhebung habe die lange Zeit schwach gelaufene BVB-Aktie endlich wieder etwas Schwung aufnehmen können. Sie bleibe jedoch nach wie vor nur für mutige Anleger geeignet. Der Stoppkurs sollte bei 3,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2024)Börsenplätze BVB-Aktie: