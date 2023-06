Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,195 EUR +1,33% (06.06.2023, 13:52)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,205 EUR +1,82% (06.06.2023, 13:34)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (06.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Aktie schüttele die Enttäuschung der in letzter Minute verspielten Meisterschaft zusehends ab. Auch am Dienstag lege das Papier des Ruhrpott-Clubs zu und vergrößere damit den Abstand zur psychologisch wichtigen 4-Euro-Marke. Vereinsseitig laufen die Vorbereitungen auf die kommende Saison indes bereits auf Hochtouren laufen. Der BVB habe nämlich Linksverteidiger Ramy Bensebaini verpflichtet. Der 28-Jährige wechsele ablösefrei von Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach zum deutschen Vizemeister. Bensebaini habe in Dortmund einen Vierjahresvertrag unterschrieben, wie der BVB am Montag mitgeteilt habe.Die BVB-Aktie gewinne am Dienstag rund 1,8% auf 4,20 Euro. Auf dem weiteren Weg nach oben habe der Fußball-Titel nun den GD50 (aktuell: 4,38 Euro) vor der Brust. Gelingt der Sprung darüber, wäre das ein frisches (technisches) Kaufsignal."Der Aktionär" sei weiterhin positiv für seine laufende Empfehlung, die BVB-Aktie, gestimmt. Die jüngst markierten (Verlaufs-)Tiefs im Bereich von 4 Euro sollten mit Blick auf die starken Fundamentaldaten der Vergangenheit angehören. Vielmehr habe die Aktie im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau gewaltiges Aufholpotenzial. Mutige Anleger könnten noch bei der Fußball-Wette mitmachen. Der Stopp-Loss sollte bei 3,60 Euro platziert werden, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: