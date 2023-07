Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

04.07.2023



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (04.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der Ruf der Insel locke Soumaïla Coulibaly. Berichten zufolge stehe der Abwehrspieler kurz vor einem lukrativen Wechsel zum FC Burnley. Komme dieser zustande, klingele beim BVB erneut die Kasse. Es wäre v.a. ein sehr gutes Geschäft, bedenke man, dass Coulibaly erst vor Kurzem ablösefrei von PSG zur Borussia gestoßen sei.Das gestärkte Transfer-Budget könnte der Aktie einen positiven Schwung verleihen. Momentan notiere sie an der Unterseite eines seit September 2022 gültigen Aufwärtstrendkanals und zeitgleich an einer wichtigen Unterstützung bei 4,26 Euro. Gelinge es dem Kurs, diese Unterstützung zu verteidigen, liege der Fokus auf dem Mai-Hoch bei 4,61 Euro. Rückenwind verleihe dabei das Golden Cross vom Januar, welches immer noch aktiv sei.Komme es tatsächlich zu einem Wechsel, würde Borussia Dortmund einmal mehr beweisen, dass man ein geschicktes Händchen auf dem Transfermarkt besitze. Die BVB-Aktie bleibe für mutige Anleger nach wie vor interessant. Wer zugreife, beachte den Stoppkurs bei 3,60 Euro, so David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: