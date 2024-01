Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (03.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Jadon Sancho stehe womöglich doch vor einer Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Wie der Pay-TV-Sender Sky am Dienstag berichtet habe, seien Verantwortliche des BVB und von Sanchos aktuellem Arbeitgeber, Manchester United, in konkreten Gesprächen über ein extrem günstiges Leihgeschäft bis Saisonende.Der englische Nationalspieler selbst solle einem Wechsel nach Dortmund offen gegenüberstehen. Laut "Bild" solle sich das finanzielle Volumen des geplanten Deals auf gerade einmal drei Millionen Euro inklusive Gehalt und Leihgebühr belaufen. Demnach wäre Manchester United offenbar sogar bereits einen großen Teil des üppigen Gehalts von Sancho zu übernehmen.Laut englischen Medienberichten seien aber auch andere Vereine an dem Offensivspieler interessiert, darunter West Ham United aus der Premier League.Der 23 Jahre alte Sancho sei bei Manchester United nach seiner Kritik an Trainer Erik ten Hag in Ungnade gefallen und solle den englischen Rekordmeister im Winter verlassen. Gerüchte über eine Rückkehr zum BVB gebe es schon länger, doch Sportdirektor Sebastian Kehl habe sie Anfang Oktober öffentlich so kommentiert: "Überhaupt kein Thema."Natürlich sei Jadon Sancho derzeit meilenweit von der Form entfernt, mit der er im Sommer 2021 den BVB verlassen habe. Doch für gerade einmal drei Millionen Euro für ein halbes Jahr sei der Deal für die Dortmunder wirklich sehr attraktiv. Denn sollte sich eine Verpflichtung nicht auszahlen, wäre der Schaden überschaubar. Und sollte er nur halbwegs wieder an alte Stärke anknüpfen können, wäre es für den BVB ein sehr gutes Geschäft.Die Aktie befinde sich indes charttechnisch weiterhin in einer schwachen Verfassung. Ein Kauf drängt sich daher nach wie vor nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bereits investiert ist, sollte unverändert den Stoppkurs bei 3,10 Euro beachten. (Analyse vom 03.01.2024)Mit Material von dpa-AFX