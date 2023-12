Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,62 EUR +0,56% (14.12.2023, 09:32)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,58 EUR +0,70% (14.12.2023, 09:18)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (14.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.In einer bislang recht komplizierten Saison würden bei Borussia Dortmund zumindest in der Champions League die Leistungen und v.a. die Ergebnisse stimmen. So habe es das Team von Edin Terzic tatsächlich geschafft, sich in der Hammergruppe F vor Paris Saint-Germain, dem AC Mailand und Newcastle United als Gruppenerster durchzusetzen. Dafür habe gestern ein hart erkämpftes und etwas glückliches 1:1 im Heimspiel gegen PSG geeicht, das in den vergangenen Jahren mit Milliardenbeträgen aus Katar aufgerüstet worden sei. Nun habe der BVB im Achtelfinale im entscheidenden Rückspiel Heimrecht. Vor allem allerdings gehe man durch den Gruppensieg Brocken wie Real Madrid oder Machester City aus dem Weg. Unter den Gruppenzweiten dürften nun die beiden italienischen Spitzenclubs Inter Mailand und SSC Neapel die größten Brocken sein. Ansonsten wären im Lostopf am nächsten Montag noch Lazio Rom, FC Porto, FC Kopenhagen und PSV Eindhoven. Auf RB Leipzig und den Gruppengegner PSG könnten die Dortmunder im Achtelfinale nicht treffen.Trotz des gestrigen Erfolgs halte "Der Aktionär" an seiner Eischätzung fest: Bei der charttechnisch etwas angeschlagenen BVB-Aktie dränge sich indes aktuell kein Kauf auf. Wer investiert sei, sollte die Position mit einem Stopp bei 3,10 Euro nach unten absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: