Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,40 EUR -0,11% (09.06.2023, 11:31)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,395 EUR -0,57% (09.06.2023, 11:13)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (09.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Das Rätselraten um die Zukunft von Jude Bellingham sei zu Ende, der Handlungsspielraum von Borussia Dortmund deutlich erhöhe. Nach dem lukrativen Verkauf des 19 Jahre alten Fußball-Juwels an Real Madrid forciere der Bundesliga-Zweite die Kaderplanung für die kommende Saison.Klar: Der zweithöchste Transfererlös der Liga-Historie, der dem BVB eine fixe Summe in Höhe von 103 Milliionen Euro und im Idealfall sogar 135 Millionen Euro beschere, erleichtere die Suche nach Verstärkungen. Laut Vereinschef Hans-Joachim Watzke sollten "etwa 60 bis 65 Prozent" der in diesem Sommer erzielten Verkaufssummen "wieder reinvestiert werden".Ein Kaderumbau scheine nach einer Saison der verpassten Chancen auch nötig. Charakterfeste, kampf- und spielstarke Profis sollten der Borussia dabei helfen, das Trauma nach der am letzten Spieltag verspielten Meisterschaft zu überwinden. Mit Raphael Guerreiro, Mahmoud Dahoud, Luca Unbehaun, Felix Passlack, Anthony Modeste und Bellingham würden sechs Spieler den Revierclub verlassen. Einziger bisheriger Neuzugang awi der ablösefrei aus Mönchengladbach verpflichtete Linksverteidiger Ramy Bensebaini. "Er steht für eine gute Balance zwischen Defensiv- und Offensivspiel", habe Sportdirektor Sebastian Kehl die Verpflichtung des 28 Jahre alten algerischen Nationalspielers kommentiert.Derweil koche die Gerüchteküche hinsichtlich etwaiger Verstärkungen - wie zu dieser Zeit üblich - hoch . Mit Edson Alövarez (Ajax Amsterdam), Enzo Le Fée (FC Lorient), Ivan Fresnada (Real Valaaloid) und auch keinem Geringeren als Ex-BVB-Star Ilkay Gündogan (Anmerkung der Redaktion: Gündogan habe zwischen 2011 und 2016 mehr als 100 Spiel für den BVB bestritten) stünden einige Hochkaräter auf der Liste. Doch eine Verpflichtung des Manchester-City-Kapitäns erscheine eher unwahrscheinlich. Der deutsche Nationalspieler dürfte wohl eher Arsenal oder Barcelona als zukünftige Arbeitgeber im Blick haben.Mutige können bei dem Fußball-Titel nach wie vor einsteigen, der Stopp-Kurs bleibt bei 3,60 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)