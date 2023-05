Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,03 EUR +12,15% (22.05.2023, 08:45)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,48 EUR -0,78% (19.05.2023)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Traum lebe weiter. Die Profis von Borussia Dortmund seien triumphierend vor der eigenen Fankurve Arm in Arm gehüpft und die Fans hätten gefeiert, als hätte der BVB schon den Titel in der Fußball-Bundesliga gewonnen. "Deutscher Meister wird nur der BVB", habe es nach dem richtungsweisenden 3:0 beim FC Augsburg am Sonntag aus dem Gästeblock gehallt.Die Schwarz-Gelben würden als Titelfavorit mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern ins Saisonfinale gehen und hätten eine Hand an der Meisterschale. Ein Sieg fehle dem BVB noch, um die Münchner Dominanz nach zehn Titeln in Serie zu brechen. "Wir haben einen riesigen Schritt gemacht, die Euphorie wird jetzt riesig sein. Wir brauchen noch einmal 90 Minuten in unserem Stadion. Jetzt dürfen wir uns das nicht mehr nehmen lassen", habe Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl bei DAZN gesagt und ergänzt: "Wir haben die Gunst genutzt, es war aber nicht ganz leicht hier. Wir werden diesen Schwung jetzt mitnehmen, aber es ist noch nicht entschieden."Einen Tag nach dem 1:3 des deutschen Fußball-Rekordmeisters aus München gegen Leipzig habe der BVB nach gut 50 Minuten in Überzahl beim abstiegsbedrohten FCA souverän gewonnen. Sébastien Haller (58. und 84. Minute) und Julian Brandt (90.+3) hätten die erlösenden Treffer für den BVB erzielt. Mit einem Heimsieg am Samstag gegen Mainz könnten die Borussen die neunte deutsche Meisterschaft der Vereinshistorie perfekt machen. Die Münchner würden dann in Köln spielen."Der Aktionär" bleibt - unabhängig vom Ausgang des Meisterschafts-Rennens - für die BVB-Aktie bullish gestimmt. Dank anhaltend voller Stadien dürfte der BVB wieder dauerhaft profitabel wirtschaften. Daher sei der immer noch kräftige Abschlag im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit übertrieben. Mutige setzen darauf, dass sich die Aktie endlich nachhaltig vom Schock im Jahre 2020 erholt, so Thorsten Küfner. Der Stopp könne vorerst noch bei 3,10 Euro belassen werden. (Analyse vom 22.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link