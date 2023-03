Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nach dem Champions-League-Aus müsse der BVB die nächste Enttäuschung hinnehmen: Die Schwarz-Gelben seien nach acht Liga-Erfolgen in Serie - ausgerechnet im 100. Bundesliga-Derby - beim Erzrivalen Schalke 04 nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Ein (kleiner) Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft.Die BVB-Aktie verliere aktuell rd. 3% auf 3,81 Euro. Komme es zu stärkerem Verkaufsdruck, stehe der GD200 bei 3,80 Euro als starke Unterstützung als Auffangmarke parat. Nach oben müsse der Kurs zunächst die psychologisch wichtige 4-Euro-Marke überwinden, im Anschluss rücke der GD50 bei 4,15 Euro ins Blickfeld.Auch wenn die Chancen auf die Meisterschaft etwas geringer geworden seien: Die BVB-Aktie habe aufgrund ihrer weiterhin vorhandenen Unterbewertung gehöriges Aufholpotenzial. Mutige Anleger könnten nach wie vor bei der Wette mitmachen. Ganz wichtig und unbedingt beachten: Einen Stoppkurs bei 3,10 Euro zur Risikominimierung setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: