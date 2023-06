Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (28.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer habe kostenlose Eintrittskarten bei seinem Verein nach dem Vorbild von Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeschlossen. "Ich kann mir das nicht nur aufgrund der Tatsache, dass die Nachfrage das Angebot klar übersteigt, bei uns überhaupt nicht vorstellen", habe Cramer auf dem Zukunftskongress "Neuland" in Aachen gesagt.Die Düsseldorfer, deren Clubchef Alexander Jobst ebenfalls auf dem Podium gesessen habe, möchten in der kommenden Saison unter dem Motto "Fortuna für alle" drei Spiele quasi an Sponsoren verkaufen und Zuschauern so freien Eintritt gewähren. Langfristig solle das bei allen Spielen gelten. Cramer habe erklärt, der Fußball müsse "bezahlbar bleiben". Und er finde es "legitim und erst mal positiv, anders zu denken. Und ich finde es mutig, sich mit kreativen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen".Geschäftsführer Christian Keller vom 1. FC Köln habe erklärt, man habe ein Vorgehen wie in Düsseldorf bisher nicht diskutiert, beobachte aber genau die Entwicklung. "Ich finde es immer interessant, wenn ein Mitbewerber versucht, neue Wege zu gehen", habe Keller gesagt: "Deshalb werden wir genau hinschauen und sehen, ob wir uns was abschauen können. Gut zu kopieren ist nie verboten."Mutige können weiterhin darauf setzen, dass die im Branchenvergleich sehr günstig bewertete Aktie den immer noch enormen Abschlag im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit abbauen wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 3,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 28.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link