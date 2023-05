Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,58 EUR +0,88% (11.05.2023, 09:53)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,595 EUR +0,66% (11.05.2023, 09:02)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (11.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nachdem der BVB am vergangenen Wochenende durch einen überzeugenden 6:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg bereits die aus finanzieller Sicht extrem wichtige Qualifikation für die Champions League unter Dach und Fach gebracht habe, habe die Aktie weiter angezogen. So habe der Kurs ein frisches Kaufsignal generieren können. Denn der hartnäckige Widerstandsbereich zwischen 4,40 und 4,50 Euro habe nun endlich überwunden werden können. Mit 4,61 Euro habe das Papier des einzigen börsennotierten Erstligisten ein neues 52-Wochen-Hoch markiert.Höchste Zeit darauf zu blicken, welche Hürden nun aus dem Weg geräumt werden müssten. Ein etwas stärkerer Widerstandsbereich liege erst wieder bei der Marke um 5 Euro. Sollte auch diese Hürde genommen werden, dann hätte die Aktie rein charttechnisch betrachtet freie Bahn bis in den Bereich um die 6-Euro-Marke.Fundamental betrachtet habe die BVB-Aktie ohnehin noch reichlich Luft nach oben. Die Bewertung im Vergleich zu stets defizitär arbeitenden Wettbewerbern wie Manchester United oder Juventus Turin sei sehr günstig. Und auch im Vergleich zur historischen Bewertung könnten die Anteile der Dortmunder durchaus als günstig bezeichnet werden. Zudem gebe es mehrere Chancen, dass der Kurs einen zusätzlichen Schub erhalten könnte. Allen voran wäre ein möglicher Transfer von Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham im Volumen von mehr als 100 Mio. Euro zu nennen. Auch die Fixierung eines Investoren-Deals der DFL könnte der Aktie kurzfristig (!) Rückenwind verleihen (langfristig betrachtet würden bei einem derartigen Geschäft jedoch die Nachteile überwiegen).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: