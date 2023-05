(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,305 EUR +0,70% (02.05.2023, 10:21)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,32 EUR +1,17% (28.04.2023, 09:43)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (05.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Fließe dem BVB und den 35 anderen Erst- und Zweitligisten bald ein Milliardenbetrag in die Kassen - dafür würden sie dann aber über viele Jahre hinweg weniger TV-Geld erhalten - oder nicht? Die DFL-Führung sei von der Aussicht auf einen schnellen Geldzufluss begeistert und mache sich über den sehr großen Unmut vieler Fans kaum Gedanken.Axel Hellmann habe den Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga nun sogar als "alternativlos" bezeichnet. Oliver Leki habe von einer nötigen Absicherung der Zukunft des deutschen Profifußballs gesprochen. In 90 Minuten plus Nachspielzeit hätten die beiden DFL-Geschäftsführer am Donnerstag in der Frankfurter Zentrale intensiv für eine frische Kapitalzufuhr durch einen strategischen Partner geworben und gegen die Ängste von Kritikern und Fans angeredet."Wir sind verpflichtet, für eine langfristige Stabilisierung der Bundesliga zu sorgen und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Der Profifußball braucht deshalb Wachstumskapital", habe Hellmann vor der am 24. Mai auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung anstehenden Abstimmung an die 36 Vereine appelliert.Vor der Grundsatzentscheidung sollten bei zwei Gesprächsrunden mit den Club-Vertretern am 12. und 15. Mai das in den vergangenen Monaten erarbeitete Konzept ausführlich diskutiert und die Angebote der möglichen strategischen Partner vorgestellt werden. "Wir brauchen eine Veränderung unserer Modelle, deshalb müssen wir investieren und Geld in die Hand nehmen", habe Hellmann für eine breite Zustimmung geworben.Der Plan sehe vor, dass der künftige Investor 12,5% für eine Laufzeit von 20 Jahren an der Vermarktung der nationalen und internationalen Bundesliga-Medienrechte erwerbe. Diese würden im nächsten Schritt in eine Tochtergesellschaft namens "DFL MediaCo GmbH & Co. KGaA" ausgelagert werden.Der Fondsmanager und Kölner Vizepräsident Eckhard Sauren habe bereits gegenüber der Süddeutschen Zeitung eindringlich gewarnt: "Das Geld, das die Liga jetzt bekommt, wird ihr mittel- bis langfristig fehlen." Er habe zudem kritisiert, dass "zentrale künftige Einnahmen vorgezogen werden sollen"."Der Aktionär" sehe den Deal mittel- bis langfristig betrachtet ebenfalls weiterhin kritisch. Sollte dieser zustande kommen (und an der bisherigen von vielen durchaus verständlich sehr ungerechten Verteilung der TV-Gelder auch bei dieser "Vorauszahlung" festgehalten werden), dürfte es der BVB-Aktie kurzfristig (!) einen Schub geben. Allerdings bestehe natürlich dann das Risiko, dass sich der BVB über die kommenden Jahre hinweg mit niedrigeren Einnahmen begnügen müsseDen Deal ausgeklammert sehe es für die BVB-Aktie indes weiterhin gut aus. Die Chancen, dass der immer noch enorme und eigentlich nicht mehr gerechtfertigte Corona-Abschlag abgebaut werde, stünden gut. Mutige Anleger könnten zugreifen (Stopp: 3,10 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2023)