Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (15.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Aktien von Borussia Dortmund und Manchester United hätten mitunter stark unter den Corona-Lockdowns gelitten. Doch das sei nun Geschichte. Der europäische Fußball-Markt habe die Pandemie hinter sich gelassen und sei bei seinen Umsätzen wieder auf Rekordkurs. Die Ligen in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich hätten bei den Gesamterlösen einen Höchstwert erreicht.Das gehe aus der 32. Auflage des "Annual Review of Football Finance" hervor, den die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte am Donnerstagmorgen in London veröffentlicht habe. Die Zahlen würden auf der Saison 2021/22 basieren. Demnach sei der Gesamtumsatz auf dem europäischen Markt im Vergleich zur Vorsaison um sieben Prozent von 27,6 Milliarden auf 29,5 Milliarden Euro gestiegen. Transfererlöse würden bei der Erhebung der Daten nicht berücksichtigt.Ähnlich wie auf Europas Gesamtmarkt sei die Umsatzentwicklung in den fünf Top-Ligen Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1. Gleich um zehn Prozent seien die Erlöse von 15,6 Milliarden (2020/21) auf den bisherigen Höchstwert von 17,2 Milliarden Euro gestiegen. Damit sei auch das Niveau aus der Vor-Pandemie-Zeit übertroffen worden.Im Umsatz-Ranking sei die englische Premier League mit 6,4 Milliarden Euro (+12 Prozent) weiter vorn. Auf Platz zwei folge die spanische La Liga (+11 Prozent) mit 3,3 Milliarden Euro knapp vor der Bundesliga (+5 Prozent) mit 3,1 Milliarden Euro.Der Rubel rolle wieder im Fußball-Business. Dennoch notiere etwa die Aktie von Borussia Dortmund noch weit unter dem Vor-Corona-Niveau.Mutige mit einem langen Atem können darauf setzen, dass dieser Abschlag in den kommenden Jahren wieder aufgeholt wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte dann bei 3,60 Euro platziert werden. (Analyse vom 15.06.2023)Mit Material von dpa-AFX