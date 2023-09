Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nachdem die TV-Rechte für die Bundesliga über Jahre hinweg stetig gestiegen seien, hätten die Clubs zuletzt mit weniger Geld zurechtkommen müssen. Ob das an Corona, der extremen Dominanz von Bayern München oder anderen Gründen liege, lasse sich mit Sicherheit kaum sagen. Jedenfalls möchten die Vereine diesen Trend gerne wieder umkehren.Dies dürfte allerdings kaum noch ohne gewisse Gegenleistungen geschehen. So würden nun etwa der Sport-Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und deren Clubs im Hinblick auf die Vergabe der TV-Rechte für die Jahre 2025 bis 2029 mehr Offenheit für neue Ideen in der Berichterstattung fordern. "Wenn der Fußball sich entwickeln will, und wenn er vor allem bei jungen Zielgruppen punkten will, dann muss er sich mehr öffnen", habe Sky-Sportchef Charly Classen der Deutschen Presse-Agentur gesagt."Wir müssen es schaffen, den Sportfan näher an seine Idole zu bringen, müssen die gesamte Bandbreite der Emotionen abbilden", habe er weiter gemeint und die Formel 1 als Vorbild genannt. "Dabei müssen wir breiter denken, als nur Bilder aus der Kabine zu fordern - es geht generell um die Personalisierung des Sports und darum, des Deutschen liebsten Sport nicht nur an den Spieltagen, sondern täglich zu begleiten." Dafür sei ein besserer Zugang insbesondere zu Clubs und Spielern hilfreich.Dieser Ansicht habe sich DAZN-Geschäftsführerin Alice Mascia angeschlossen. Auch sie wünsche sich mehr exklusive Zugänge zu den Bundesliga-Vereinen. Sie glaube, "dass die Entwicklung des Fan-Engagements, insbesondere der jüngeren Generationen, die Branche, einschließlich der Ligen und der Vereine, dazu zwingt, mehr zu wagen im Hinblick auf innovative Ideen und Formate", habe sie der dpa gesagt.Sky und DAZN seien die wichtigsten Rechteinhaber der DFL und die größten Geldgeber der Bundesliga und der 2. Bundesliga. Der Pay-TV-Anbieter übertrage die Erstliga-Spiele am Samstag live und alle Zweitliga-Partien. Während der Woche berichte er über den ebenfalls kostenpflichtigen Sender Sky Sport News und zeige Videos auf seiner Internetseite "sport.sky.de". Bei DAZN seien das Freitagsspiel und die Sonntagsspiele jeweils live zu sehen.Es dürfte spannend werden, ob die Trendwende bei den TV-Erträgen im In- und Ausland für die DFL-Clubs gelinge. Große Sprünge seien jedenfalls eher nicht zu erwarten.Die Borussia Dortmund-Aktie bleibt indes weiterhin nur für Mutige geeignet (Stopp: 3,70 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2023)