Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,555 EUR -0,97% (23.10.2023, 09:55)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,595 EUR +1,27% (23.10.2023, 09:30)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (23.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der BVB habe am Freitag erneut geliefert und im Heimspiel gegen Werder Bremen den fünften Bundesliga-Sieg in Folge eingefahren. In der Tabelle rangiere man damit weiterhin auf Platz 4, da die vor den Borussen platzierten Clubs, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und Bayern München, ihre Partien ebenfalls hätten gewinnen können. Nun werde es aber richtig schwierig.Denn an Mittwoch müsse der BVB zunächst bei Newcastle United bestehen. Beim Club, der mit vielen Millionen aus Saudi-Arabien in die Spitze des englischen Vereinsfußball gehievt wurde, sollten die Dortmunder punkten, wollen sie weiter eine realistische Chance auf das Weiterkommen in der "Todesgruppe F" haben, in der auch Paris Saint-Germain sowie der AC Mailand vertreten sind, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". In zwei Wochen finde dann das Rückspiel gegen die Engländer im heimischen Signal-Iduna-Park statt.Und auch dazwischen gebe es für das Team von Edin Terzic keinerlei Zeit, um sich zurückzulehnen. In der Bundesliga müsse man am Sonntag zu Eintracht Frankfurt, am Spieltag darauf empfange man den FC Bayern München, danach gehe es zum absoluten Überraschungsteam der laufenden Saison, den VfB Stuttgart.An der Börse habe man beinahe den Eindruck, dass eher der Worst Case durchgespielt werde. Die Aktie der Borussen habe sich in einer anhaltend schwachen Verfassung gezeigt und stecke noch immer in einem stabilen Abwärtstrend fest. Natürlich sei die derzeit ohnehin maue Stimmung den Märkten allgemein alles andere als förderlich.Die Borussia-Dortmund-Aktie ist jedenfalls in der Vorwoche unter den im Frühjahr zur Gewinnsicherung auf 3,70 Euro nachgezogenen Stoppkurs gerutscht und wurde nun mit einem kleinen Plus ausgestoppt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link