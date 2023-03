XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (20.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund sei erstmals in dieser Saison Tabellenführer. Der BVB habe am Samstag mit einem 6:1 Heimsieg gegen den 1. FC Köln geglänzt. Gestern habe der FC Bayern München bei Bayer Leverkusen verloren, wodurch die Dortmunder nun mit einem Punkt Vorsprung auf den Rekordmeister in die Länderspielpause gehen wprden. Danach werde es spannend, denn direkt zum Wiederauftakt der Bundesliga reise der BVB am 1. April zum Gipfeltreffen nach München. Aus finanzieller Sicht besonders interessant: Mittlerweile betrage der Vorsprung der Borussen auf den 5. Tabellenplatz satte acht Punkte. Die erneute Qualifikation für die stetig lukrativer werdende Champions League werde also immer wahrscheinlicher.Die aktuell hohe Nervosität an den Märkten könnte natürlich auch die BVB-Aktie belasten. Grundsätzlich sehe es für den Club aber gut aus. Der immer noch enorme Abschlag im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit erscheine weder aus sportlicher noch aus wirtschaftlicher Sicht gerechtfertigt. Mutige Anleger könnten auf eine nachhaltige Erholung setzen. Der Stoppkurs sollte bei 3,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:3,788 EUR -0,26% (20.03.2023, 09:21)