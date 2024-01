Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,715 EUR +0,68% (22.01.2024, 09:56)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,72 EUR +1,09% (22.01.2024, 09:42)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Feiernde Dortmunder Spieler habe es gegen Ende des Kalenderjahres meist nur noch in der europäischen Königsklasse gegeben. In der Bundesliga sei es dagegen am Ende doch sehr mau gelaufen. Dadurch hätten die Borussen sogar den Anschluss an die ersten vier Plätze verloren, die zum Erreichen der für enorm wichtigen Champions League berechtigen würden.So habe der BVB nach dem 16. Spieltag, der kurz vor Weihnachten ausgespielt worden sei, satte sechs Punkte hinter RB Leipzig auf Rang 4 und sieben Punkte hinter dem VfB Stuttgart gelegen. Nach den ersten beiden Spieltagen im neuen Jahr sehe es nun schon deutlich freundlicher aus: Da Leipzig und Stuttgart jeweils zweimal verloren hätten und der BVB am Samstag in Köln den nächsten Sieg habe einfahren können, sei man nun punktgleich mit RB Leipzig und nur noch einen Zähler hinter den Stuttgartern. Auch das vor Jahresende noch weitaus schlechtere Torverhältnis im Vergleich zu den beiden Hauptkonkurrenten im Kampf um das Ticket für die Königsklasse habe durch das 3:0 in Darmstadt und das 4:0 in Köln deutlich verbessert werden können. Zudem habe der Puffer nach hinten auf die Verfolger von zuvor drei Punkten auf jetzt fünf (Eintracht Frankfurt und SC Freiburg) bzw. sogar 9 Zähler (TSG Hoffenheim) ausgebaut werden können.Die Stimmung im Verein und in der Mannschaft dürfte nun weitaus besser sein. Ebenfalls erfreulich: Die beiden Winterneuzugänge Jadon Sancho und Ian Maatsen würden dem Team von Trainer Edin Terzic sofort weiter. Diesen positiven Trend gelte es nun im Heimspiel gegen den VL Bochum und dann auswärts beim 1. FC Heidenheim zu bestätigen.Dementsprechend drängt sich aktuell kein Einstieg auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die Borussia Dortmund-Aktie bereits im Portfolio habe, sollte weiterhin den Stoppkurs bei 3,10 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link