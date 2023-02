Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,196 EUR +0,24% (09.02.2023, 09:56)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,22 EUR +0,48% (09.02.2023, 09:44)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (09.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der Lauf von Borussia Dortmund im aktuellen Jahr setze sich fort. Im Achtelfinale des DFB-Pokals habe sich der BVB mit 2:1 beim zuletzt formstarken Nachbarn aus Bochum durchgesetzt. Es sei nun bereits der fünfte Sieg im fünften Pflichtspiel nach der langen WM-Pause gewesen, welche die Dortmunder offenbar sehr gut genutzt hätten.Durch die Rückkehr zahlreicher im Herbst noch verletzter Spieler habe Trainer Edin Terzic nun auch einen sehr breiten Kader zusammen, was gerade in den nächsten Wochen wichtig werden dürfte. Denn der BVB spiele weiterhin praktisch im Drei-Tages-Rhythmus: Am Samstag gehe es zu Werder Bremen, am Mittwoch darauf komme der FC Chelsea zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League und danach wieder Hertha BSC am Samstag in Bundesliga.Durch den Einzug in das Viertelfinale erhalte der BVB eine Prämie von 1,7 Millionen Euro. Sollte man auch dort erfolgreich sein, winke eine Zahlung von 3,3 Millionen Euro für das Habfinale. Hinzu kämen noch Zuschauereinnahmen, die sich Heim- und Gastmannschaft teilen würden, sowie meist kleinere zusätzliche Einnahmen.Es laufe aktuell weiterhin rund beim BVB und die mittel- bis langfristigen Perspektiven seien auch dank der zahlreichen hochtalentierten jungen Spieler im Kader gut. Die Chancen stünden gut, dass die Aktie, die immer noch weit unter dem Vor-Corona-Niveau notiere, ihre Erholung fortsetze.Mutige greifen weiterhin zu, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne vorerst noch bei 2,80 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link