Tradegate-Aktienkurs BVB-Aktie:

3,585 EUR -0,83% (14.03.2024, 10:19)



XETRA-Aktienkurs BVB-Aktie:

3,615 EUR +1,69% (14.03.2024, 10:04)



ISIN BVB-Aktie:

DE0005493092



WKN BVB-Aktie:

549309



Ticker-Symbol BVB-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol BVB-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (14.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund habe zum ersten Mal seit drei Jahren wieder das Viertelfinale der Champions League erreicht. Mit dem 2:0-Erfolg im Heimspiel gegen Eindhoven sei der Mannschaft von Trainer Edin Terzic der Vorstoß in den Kreis der europäischen Fußball-Elite gelungen, was finanziell enorm wichtig sei. Denn nun seien Einnahmen i.H.v. mindestens 10,6 Mio. Euro aus dem Prämientopf der Europäischen Fußball-Union (UEFA) garantiert. Zudem hätten die Dortmunder ein weiteres Heimspiel, welches dem Verein zusätzliche Einnahmen von bis zu 3 Mio. Euro einbringen könnte. Darüber hinaus bestehe theoretisch natürlich auch die Chance auf weitere Runden und Prämien. Allerdings würden im Viertelfinale mit Titelverteidiger, Manchester City, Rekordsieger Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern München, Barcelona, Arsenal London sowie Atlético Madrid nur sehr unangenehme Gegner warten.Der Erfolg der Dortmunder sei auch in anderer Hinsicht wichtig gewesen. Denn die Bundesliga kämpfe noch um einen fünften Startplatz für die noch größere und lukrativere Champions-League-Saison 2024/25. Zwei Ligen würden einen zusätzlichen Startplatz erhalten. Aktuell befinde sich die Bundesliga mit 15,928 Punkten hinter Italien (16,571 Zähler) auf Platz 2, mit etwas Vorsprung vor der englischen Liga (15,000 Punkte).Nun dürfte es spannend werden, ob der Einzug in das Viertelfinale verbunden mit Einnahmen von mindestens 11 Mio. Euro der Aktie etwas Schwung verleihen könne. Die BVB-Aktie bleibe aber nach wie vor nur etwas für mutige Anleger. Charttechnisch betrachtet dränge sich ein Kauf derzeit eher nicht auf. Wer bereits investiert sei, beachte den Stoppkurs bei 3,10 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2024)Börsenplätze BVB-Aktie: