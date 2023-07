(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (26.07.2023/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, CEFA und Senior Equity Analyst von FMR Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unverändert zum Kauf.Noch seien es ein paar Wochen bis zum Start der neuen Bundesliga-Saison, aber die ersten Transfers in der neuen Periode seit dem 1. Juli seien schon abgewickelt worden. So hätten bereits einige hochwertige Transfers stattgefunden und man erwarte, dass bis Ende der Transferperiode noch einige Deals verhandelt würden. Auch der BVB habe bereits Spieler gekauft, aber auch schon verkauft. Am lukrativsten sei hierbei der Verkauf von Jude Bellingham zu Real Madrid für über 100 Mio. Euro (inkl. Bonuszahlungen) gewesen. Bei den Zukäufen sei beim BVB bisher der Erwerb von Nmecha für 30 Mio. Euro vom Vfl Wolfsburg, als auch der kürzliche Abschluss vom Zukauf von Marcel Sabitzer vom FC Bayern München für geschätzte 18 Mio. Euro. Obwohl weitere Namen bereits gehandelt würden, habe es sonst beim BVB noch keine größeren weiteren Transfers bisher gegeben. Jedoch sei gemeldet worden, dass der Vertrag von Nico Schulz für kolpotierte 2,5 Mio. Euro aufgelöst worden sei.Neue Schätzungen für 2023/2024e: Infolge der genannten Transfers habe Silbe natürlich seine Schätzungen anpassen müssen. Da durch den Verkauf von Bellingham ein deutliches Transferplus bisher entstanden sei, werde sich dies natürlich positiv auf die Umsätze beim BVB auswirken. Bisher sei Silbe davon ausgegangen, dass in der Saison 23/24e der Umsatz bei 451 Mio. Euro liegen sollte, bei einem EBITDA von 97 Mio. Euro und beim Nettoergebnis ein Erreichen der Break-Even-Schwelle. Nach Anpassung seiner Schätzungen gehe der Analyst von folgenden Schätzungen aus:Silbe erwarte nun Umsätze in Höhe von 521 Mio. Euro (+70 Mio. Euro), sowie ein Konzernergebnis von32 Mio. Euro (+32 Mio. Euro). Das EBITDA sehe er in 2023/2024e bei 135 Mio. Euro, was zu einem EBIT von 38 Mio. Euro führen sollte. Jedoch sei es noch viel zu früh Aussagen über den Ausgang der Saison zu treffen. Der FCB wolle weiterhin seinen Titel verteidigen, während der BVB endlich wieder Meister werden wolle.Das Kursziel von 5,00 Euro und die "kaufen"-Empfehlung für die Borussia Dortmund-Aktie bleibt unverändert, wird aber bei Bedarf weiter angepasst, so Marcus Silbe, CEFA und Senior Equity Analyst von FMR Research. Das Konzernergebnis könnte noch signifikant abweichen, bei größeren Transfers bis zum Ende der Transferperiode. Die Bundesliga beginne Mitte August mit dem 1. Spieltag. Silbe werde das Geschehen weiterhin eng verfolgen und bei Bedarf seine Schätzungen anpassen. (Analyse vom 26.07.2023)Disclosures:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;