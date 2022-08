Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (08.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Bei Borussia Dortmund laufe es in die richtige Richtung. Der Revierclub habe zwar keinen so glanzvollen Auftritt hingelegt wie etwa Bayern München. Aber mit dem Heimsieg gegen Bayer Leverkusen sei der Saisonauftakt immerhin erfolgreich bestritten worden und für den an Hodenkrebs erkrankten Sebastian Haller sei ein gleichwertiger Ersatz in Sicht.Im vermeintlichen Titelkampf mit den Bayern München könnten die Dortmunder künftig auf die Mithilfe von Anthony Modeste vom 1. FC Köln zählen. Wie FC-Geschäftsführer Christian Keller und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntag bestätigt hätten, sei auf Wunsch des 34 Jahre alten Torjägers "mündlich eine grundsätzliche Einigung über seinen Wechsel zum BVB erzielt" worden.Der BVB sei gut in die neue Saison gekommen. Nach dem Sieg im DFB-Pokal gegen 1860 München zeige der gelungene Bundesliga-Auftakt, dass mit den Schwarz-Gelben in dieser Saison wieder zu rechnen sei. Und mit Modeste hätte man einen Top-Stoßstürmer als Haller-Ersatz gefunden. Der BVB habe einen sehr starken Kader und gute Chancen, im laufenden Geschäftsjahr wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Mutige Anleger könnten weiterhin darauf spekulieren, dass auch dem über Jahre gebeutelten Aktienkurs die nachhaltige Trendwende glücke. Das Kursziel laute 5,75 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: