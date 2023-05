Engagierte Anleger halten der BVB-Aktie die Treue, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. "Der Aktionär" habe den Wert im Dezember 2022 zum Kauf empfohlen und dabei eine Stopp-Loss-Marke von 3,60 Euro ausgegeben. (Analyse vom 29.05.2023)



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (29.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die verpasste Deutsche Meisterschaft von Borussia Dortmund habe nicht nur den Verein und die Fans in tiefe Trauer gestürzt. Auch bei den Anlegern des Fußballclubs herrsche an der Börse am Pfingstmontag totale Ernüchterung: Die BVB-Aktien würden zeitweilig um mehr als 30 Prozent auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen abstürzen. Und nun?Der Schock stecke den Dortmundern auch nach einer Nacht mit wenig Schlag noch tief in den Knochen. "Dieser Spieltag wird uns sehr lange wehtun", habe Trainer Edin Terzic nach dem 2:2 gegen den FSV Mainz 05 gesagt. Bei einem Sieg hätte der BVB den Titel sicher gehabt, so habe wieder der große Rivale aus dem Süden gejubelt.BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke habe sich nach der verpassten Meisterschaft am Sonntag gegenüber dem Kicker geäußert: "Es schmerzt sehr. Ich mache diesen Job schon lange, aber gestern hat es sich noch schlimmer angefühlt als das verlorene Champions-League-Finale 2013." Damals habe der BVB gegen Bayern München 1:2 verloren.Rückblende: Nachdem der Bundesliga-Konkurrent Bayern München am Samstag vor einer Woche sein Heimspiel gegen RB Leipzig verloren habe, habe es der BVB in eigener Hand gehabt, am Wochenende nach elfjähriger Pause wieder Deutscher Meister zu werden. Doch der BVB habe es am Samstag mit einem Unentschieden gegen Mainz nicht geschafft, den Bundesligatitel einzutüten. Den Bayern sei derweil der Pflichtsieg und damit die elfte Meisterschaft in Serie gelungen.Die Bilder des 27. Mai 2023 werde in Dortmund so schnell wohl niemand vergessen. Als festgestanden habe, dass die Borussia erneut gescheitert sei, seien Spieler und Fans in Tränen ausgebrochen. Der Trainer habe vor der Südtribüne geweint, auf der er früher selbst den BVB angefeuert habe. Die Dortmunder Fans hätten ihn jedoch mit Sprechchören gefeiert. Der 40-Jährige trage die Borussia im Herzen, habe das Zeug zum Kult-Coach à la Jürgen Klopp. Bei aller Trauer über die verpasste Mega-Chance habe Terzic schon den nächsten Titel-Angriff angekündigt.In den vergangenen Tagen hätten die Anleger bereits vorgefeiert und die Vereins-Aktien binnen einer Woche um 32 Prozent nach oben geschoben. Mit 5,93 Euro sei das höchste Niveau seit Herbst 2021 erreicht worden. Nun verliere der Small Cap mehr als in der Hoffnungsrally gewonnen worden sei.Zudem sei auch die Entscheidung über die Zukunft von Raphael Guerreiro gefallen. Der 29 Jahre alte portugiesische Nationalspieler werde Borussia Dortmund verlassen. "Nach sieben tollen Jahren ist es für mich an der Zeit, mit jeder Menge Traurigkeit Goodbye zu sagen", habe Guerreiro am Sonntagabend auf seinem Instagram-Account gesagt. Wohin es ihn ziehe, habe er nicht mitgeteilt. Er habe in Dortmund die Chance gehabt, mit einigen fantastischen Spielern zusammenzuspielen. "Diese Abschiede sind angesichts des Nervenkitzels, den ich beim Spielen in diesem wunderbaren Stadion empfand, offensichtlich die schwersten meiner Karriere", so Guerreiro.Der Kurssturz am Montag folge auf die sportliche Enttäuschung, erscheine jedoch übertrieben. Denn finanziell werde sich die verpasste Meisterschaft kaum auswirken. Der BVB werde die Schmach in der Sommerpause verkraften und wohl mit neuem Elan in die neue Bundesliga- und Champions League Saison starten.