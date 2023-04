Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (26.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des BVB befinde sich nach dem jüngsten Kursanstieg aktuell in einer charttechnisch sehr spannenden Situation. Für neuen Schwung könnte womöglich der Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball-Liga sorgen. Dieser scheine nun näher zu rücken, nachdem die DFL einen weiteren Schritt in diese Richtung gemacht habe.Einstimmig sei nach DFL-Angaben auf einer gemeinsamen Sitzung des Präsidiums und des Aufsichtsrates am Dienstag beschlossen worden, dass "der Prozess bezüglich einer strategischen Partnerschaft auf Liga-Ebene fortgesetzt wird". Die Eckpunkte einer möglichen Investoren-Partnerschaft sollten den 36 Profi-Clubs bei einer außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung am 24. Mai zur Entscheidung vorgelegt werden.Würde Ende Mai eine Zweidrittel-Mehrheit - also mindestens 24 der 36 Profivereine - für den Einstieg stimmen, würde im nächsten Schritt die nationalen und internationalen Medienrechte in eine Tochtergesellschaft namens "DFL MediaCo GmbH & Co. KGaA" ausgelagert werden. Der Investor könnte dann mindestens 12,5 Prozent für eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren an dem neuen Unternehmen erwerben.Fristgemäß seien am Montag bei der Liga sogenannte indikative Angebote mehrerer Interessenten eingegangen. Bei den Interessenten solle es sich ausschließlich um Private-Equity-Firmen handeln. Dadurch sei das bereitgestellte Kapital nicht an der Börse handelbar. Präsidium und Aufsichtsrat seien "erste wirtschaftliche Eckpunkte der Angebote" dargelegt worden. Außerdem seien Bewertungs- und Auswahlkriterien festgelegt worden, um den Interessentenkreis auf drei zu reduzieren."Der Aktionär" habe sich bereits in der Vorwoche umfangreicher mit dem möglichen Investoren-Deal befasst. Kurz zusammengefasst: Werde die hohe Einmalzahlung der Investoren eher nach der aktuellen TV-Geldrangliste der Bundesliga ausgezahlt, würde das dem BVB einen enormen Betrag bescheren, allerdings würde die ohnehin schon vorhandene Ungleichheit in der Liga noch weiter steigen. Werde der Betrag tendenziell etwas gerechter unter allen Clubs aufgeteilt, wäre das für die Chancengleichheit positiv, für den BVB speziell hingegen natürlich eher nachteilig.Aufgrund der guten Aussichten, der im historischen Vergleich sowie im Branchenvergleich günstigen Bewertung und des attraktiven Charts bleibt "Der Aktionär" bullish gestimmt. Mutige können nach wie vor zugreifen (Stopp: 3,10 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 26.04.2023)Mit Material von dpa-AFX